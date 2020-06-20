Yiyecek arayan yaban keçisi mahalleye indi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçisi, yiyecek aramak için indiği mahallede görüntülendi.

Bakraçlı Mahallesi'nde yaşayan Emin İlhan, evinin yanında bulunan bahçesinde bir dağ keçisi olduğunu fark etti.

Dağ keçisinin görüntüsünü cep telefonuyla kaydeden İlhan, davetsiz misafirinin bahçe çevreleyen çitlerin üzerinden atlayıp gözden kaybolduğunu söyledi.

Bahçeye sulama yapmak için indiğini keçiyi gördüğünde çok heyecanlandığını AA muhabirine anlatan İlhan,"Bir anda bahçe içerisinde yaban keçisini gördük ve inanılmaz bir heyecan yaşadık. Ben de cep telefonumla yaban keçisini çektim. Hemen yetkililere haber ettik. İnşallah zarar görmeden doğal yaşamına gider. Son dönemde avcılığın önüne geçilmesi bunların kendi yaşantılarına geri dönmelerini sağladı. Mahalleye yakın olan dağın birçok mağarasında bunların kalıntıları bulunuyor. Biz de büyüklerimizden bunları duymuştuk, dağlarda yaban keçilerin yaşadığını söylerlerdi. İnşallah sahiplenilip avlanmaz çünkü doğa onların yaşam ortamdır. Biz insanlar onların doğasını işgal ediyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinin yaban keçisi gördüklerinin haberi üzerine buraya geldiklerini belirten Van Avcılar Dernek Başkanı Latif Tatar, "Yüzyıllardan beri burada hiç tekke görülmemişti. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesi üzerine buraya geldik. Orman ve güvenlik kuvvetlerine bildirdik. Biz de bu mahallede yaşayan avcılarla burada arama yapıyoruz. Avlanması yasaklı olan bir hayvan ve ciddi bir cezası bulunuyor. Vatandaşın bunu koruması lazım sahiplenmesi lazım. Mahalle muhtarını, imamını, mahalleliyi uyardık sahiplenmeleri yönünde. Çünkü nesli tükenmiş bir hayvandır. Kim görürse hemen yetkililere haber etsin." ifadesini kullandı.