Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi - Son Dakika

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi

6 saat önce

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar indi.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına indi, System.String[]

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanları yerleşim alanlarına kadar indi.


Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlandı. Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan yaban hayvanları, ilçe merkezine yakın bölgelere kadar inerek yiyecek aradı. Kıbrıscık ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan alanlara kadar inen tilki ve çakal gibi yaban hayvanlarının yiyecek araması kameralara yansıdı.


Yetkililer, özellikle kış aylarında yiyecek aramak için yerleşim bölgelerine inen yaban hayvanlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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