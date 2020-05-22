Yiyecek bulmak için evinin önüne kadar gelen ayıyı telefonuyla görüntüledi - Son Dakika

Yiyecek bulmak için evinin önüne kadar gelen ayıyı telefonuyla görüntüledi

Yiyecek bulmak için evinin önüne kadar gelen ayıyı telefonuyla görüntüledi Artvin'in Yusufeli İlçesinde yaşayan Ferhat Kodat, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yiyecek bulmak için evinin önüne kadar gelen ayıyı telefonuyla görüntüledi ARTVİN - Artvin'in Yusufeli İlçesinde yaşayan Ferhat Kodat, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlçenin Tekkale köyünde yaşayan Ferhat Kodat, inşaat halinde ki evinin kapısına ayı geldiğini fark etti. Bir akşam iftar sonrasında kapıda çay içerken ayıyı gören Kodat, korkmadan cep telefonu ile görüntülemeye başladı. Kaydedilen görüntülerde yiyecek arayan evin kapısında bir süre dolanıyor. Etrafta bulduğu yiyecekleri yerken kendisini görüntüleyen kişiyi görünce bir anda korkup kaçıyor. Artvin ve ilçelerinde sıkça görülen ayılar, bölge halkını tedirgin ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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