Yiyecek Bulmak İçin Köye İnen Kurdu Köylüler Yakaladı

Muş'un Varto ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ve vatandaşlarca yakalanan kurt, doğaya salındı.

Muş'un Varto ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ve vatandaşlarca yakalanan kurt, doğaya salındı.



Varto Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarı Alagöz köyüne yiyecek bulmak için inen kurt, köylüler tarafından yakalandı.



İhbar üzerine köye gelen zabıta ekipleri ve veteriner Öznur Çelik, kurdu uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi.



Bir kamyonete konulan kurt daha sonra doğaya salındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu

Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim