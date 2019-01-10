Son Dakika Haberleri: Yiyecek Bulmak İçin Köye İnen Kurdu Köylüler Yakaladı

Yiyecek Bulmak İçin Köye İnen Kurdu Köylüler Yakaladı

1 saat önce

Muş'un Varto ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ve vatandaşlarca yakalanan kurt, doğaya salındı.

Yiyecek Bulmak İçin Köye İnen Kurdu Köylüler Yakaladı, System.String[]
Muş'un Varto ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ve vatandaşlarca yakalanan kurt, doğaya salındı.

Varto Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarı Alagöz köyüne yiyecek bulmak için inen kurt, köylüler tarafından yakalandı.

İhbar üzerine köye gelen zabıta ekipleri ve veteriner Öznur Çelik, kurdu uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi.

Bir kamyonete konulan kurt daha sonra doğaya salındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:04 Kaynak: AA

Alagöz, Muş, Varto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, Emniyet Girişinde Palu Ailesi ve Damat Tuncer Ustael'e Linç Girişiminde Bulundu Kurtlar Vadisi Oyuncusu, Dolandırıcılık Çetesinin Lideri Çıktı

Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz Son Dakika! Binali Yıldırım'dan İstifa Açıklaması: Seçime Girenler Görevi Bıraksın, Biz de İstifa Edelim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:49:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yiyecek Bulmak İçin Köye İnen Kurdu Köylüler Yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]