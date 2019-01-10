Yiyecek Bulmak İçin Köye İnen Kurdu Köylüler Yakaladı
1 saat önce
Muş'un Varto ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ve vatandaşlarca yakalanan kurt, doğaya salındı.
Muş'un Varto ilçesinde yiyecek bulmak için köye inen ve vatandaşlarca yakalanan kurt, doğaya salındı.
Varto Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yukarı Alagöz köyüne yiyecek bulmak için inen kurt, köylüler tarafından yakalandı.
İhbar üzerine köye gelen zabıta ekipleri ve veteriner Öznur Çelik, kurdu uyuşturucu iğneyle sakinleştirdi.
Bir kamyonete konulan kurt daha sonra doğaya salındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:04 Kaynak: AA
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