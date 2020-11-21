Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi - Son Dakika

Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi

21.11.2020 08:20
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahilde balık tutan emekli Eftal Erman, yanına gelen yaban domuzu sürüsünü elleriyle besledi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sahilde balık tutan emekli Eftal Erman, yanına gelen yaban domuzu sürüsünü elleriyle besledi. O anlar yanındaki bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medya paylaşılırken, birçok kullanıcı örnek davranışı nedeniyle Erman'a teşekkür etti.

Bir elektrik dağıtım şirketinden emekli Eftal Erman, 17 Kasım'da, bir arkadaşı ile balık tutmak için Marmaris'e 5 kilometre mesafedeki Adaağzı mevkisindeki sahile gitti. Erman, olta ile balık tuttuğu sırada yanına 2 yetişkin ve 5 yavrudan oluşan 7 yaban domuzu sürüsü yaklaştı. Erman, yiyecek bulmak için sahile indiklerini fark ettiği yaban domuzlarını balık tutmak için yanında getirdiği 4 bayat ekmek ve yarım kilo tavuk budunu vererek, elleriyle besledi. 5 dakika içinde tüm yiyecekler tükendi. Tam olarak karınları doymayan domuzlar, yaklaşık 500 metre boyunca Erman'ın peşinden gidip, takip etti. O anlar, Erman'ın arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın altına yorumda bulunan çok sayıda kullanıcı Erman'a duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti.

'POPÜLASYONLARI ARTTI, YİYECEK BULAMIYORLAR'

Yaban domuzlarını gördüğü sahilde DHA kamerasına açıklama yapan Eftal Erman, "Yaban domuzlarının sık üremesi nedeniyle popülasyonları çok arttı. Yaşam alanları olan ormanlarda yiyecek bulma imkanları sınırlı. Yanıma gelen sürüdeki domuzların aç olduklarını fark ettim ve yanımdaki yiyeceklerle besledim. Özellikle yaz ayında hemen hemen her gün ilçe merkezine ve insanların yoğun oldukları alanlara iniyorlar. Plaj, park ve caddelerde dolaşıyorlar. Önceki gün bir yaban domuzunun zehirlendiği bilgisi bana ulaştı, çok üzüldüm. Aç oldukları için ilçeye iniyorlar, onlara zarar vermemek lazım" dedi.


Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi
Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi

Marmaris, Emekli, Balık, Yaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yiyecek bulmak için sahile inen domuz sürüsünü elleri ile besledi - Son Dakika


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