Son Dakika Haberleri: Yiyecek Bulmak İçin Şehre İnen Domuzlarla Köpeğin Mücadelesi Kameralara Yansıdı

Yiyecek Bulmak İçin Şehre İnen Domuzlarla Köpeğin Mücadelesi Kameralara Yansıdı

1 saat önce

Yiyecek bulmak için şehre inen domuzlarla köpeğin mücadelesi kameralara yansıdıMUĞLA - Bodrum'da yiyecek bulmak için gündüz saatlerinde bahçelere inen domuzlarla, onları bölgeden kovmak isteyen bir köpeğin mücadelesi vatandaşlarca kaydedildi.

Yiyecek bulmak için şehre inen domuzlarla köpeğin mücadelesi kameralara yansıdı

MUĞLA - Bodrum'da yiyecek bulmak için gündüz saatlerinde bahçelere inen domuzlarla, onları bölgeden kovmak isteyen bir köpeğin mücadelesi vatandaşlarca kaydedildi.
Önceki gün gündüz saatlerinde yiyecek bulmak umuduyla Bodrum Belediyesi Torba Kafe'nin arka kısmındaki bahçeye gelen 2 domuzu fark eden bir köpek dakikalarca domuzları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bölgede bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, köpeğin havlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı domuzlardan birinin bir süre sonra köpeğe doğru hamle yaptığı görülüyor.
Domuzun üzerine gelmesiyle birkaç metre uzaklaşan köpek, daha sonra yine havlayarak domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor. Domuz bir süre sonra bir daha hamle yaparak köpeği yine yanlarından uzaklaştırıyor.
Domuzun hamlesine rağmen yılmayan köpek, domuzları bölgeden uzaklaştırmayı başarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

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