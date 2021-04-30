Yiyecek-içecek sektöründe ciro kaybı desteği başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru sürelerinin 31 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı. Muş paylaşımında, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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