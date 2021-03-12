Yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik devreye alınan Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başladıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik devreye aldığımız Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz. Ciro Kaybı Desteği başvuruları devam ediyor. Salgından olumsuz etkilenen yiyecek/içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimiz, 31 Mart 2021 tarihi saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA