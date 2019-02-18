Son Dakika Haberleri: Yiyeceklerin Renkleri Formunuzu Etkiliyor!

Yiyeceklerin Renkleri Formunuzu Etkiliyor!

2 saat önce

Formunuzu korumak için mevsimine uygun sebze ve meyvelerini tercih edin

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Fit görünmek ve sağlıklı olmak oldukça önemli. Yaz aylarındaki aktif yaşam, kış aylarında yerini az hareket etmeye bırakıyor. Bu nedenle kış aylarında kilo artışı kaçınılmaz olabiliyor. Denenen diyetler bazen başarısız olabiliyor. Bu nedenle bu aylarda yenebilecek sebzeler ve meyveler tercih edilerek kilo verme sağlanabilir ve formunuzun korunmasına yardımcı olabilir.

Kış aylarında azalan enerji, hareketsizlik ve en önemlisi artan iştah ile birlikte form korumak için fazladan mücadele gerektiği düşünülür. Fakat kışın artışının kontrol altına alınması sanıldığı kadar zor değil. Kışın da fit kalmak ve sağlıklı beslenmek, mevsiminde yenilen besinlerle artık çok kolay.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:58 Kaynak: Bültenler

Kilo Vermek, Güncel
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