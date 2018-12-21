Yiyen Herkes Tarifini Soracak ?? Kumlu Pasta Tarifi
1 saat önce
Son derece gösterişli, son derece lezzetli Kumlu Pastaya sizlerde bayılacaksınız!Pamuk gibi keki, üzerindeki kreması ve görüntüsü ile tadan herkesten tam not alacak, özel günlerinizin kurtarıcısı olacak bu pastayı sizlerde daha fazla zaman kaybetmeden mutlaka denemelisiniz.
Son derece gösterişli, son derece lezzetli Kumlu
Pastaya sizlerde bayılacaksınız!
Pamuk gibi keki, üzerindeki kreması ve görüntüsü ile tadan herkesten tam not alacak, özel günlerinizin kurtarıcısı olacak bu pastayı sizlerde daha fazla zaman kaybetmeden mutlaka denemelisiniz. Kumlu pastanın yapımı şaşalı görüntüsünün aksine oldukça kolaydır. Sizleri çok zorlamayacak, çayınızla birlikte damaklarda iz bırakacak pastanızı tadan herkes sizden tarifini isteyecek. Dolapta durdukça lezzeti artan Kumlu pastaya şüphesiz çocuklarınızda bayılacak. Günlerinize, akşam oturmalarınıza, beş çaylarınıza pratikçe hazırlayabileceğiniz Kumlu pasta nasıl yapılır? merak edenler videomuza buyursunlar lütfen. Videomuzu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. : )
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:54 Kaynak: Youtube
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