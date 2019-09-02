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Yiyenleri Mest Ediyor: Yufka Mantı Tarifi

8 saat önce

Malzemeler: •4 adet yufka•500 g kıyma•1 adet büyük soğan•1/3 demet ince kıyılmış maydanoz•1 çay bardağı sıvı yağ•100 g eritilmiş tereyağı•Tuz•KarabiberÜzeri için;

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Malzemeler:


•4 adet yufka


•500 g kıyma


•1 adet büyük soğan


•1/3 demet ince kıyılmış maydanoz


•1 çay bardağı sıvı yağ


•100 g eritilmiş tereyağı


•Tuz


•Karabiber


Üzeri için;


•1 yemek kaşığı biber salçası


•Yarım yemek kaşığı domates salçası


•Yarım çay bardağı zeytinyağı


•3 yemek kaşığı tereyağı


•2 yemek kaşığı su


•1 çay kaşığı tuz


•1 çay kaşığı karabiber


•1 tatlı kaşığı nane


•1 su bardağı yoğurt


•1 diş sarımsak


Tarif:


1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinin içerisine kıymayı, soğanı, maydanozu, tuzu ve karabiberi alıp yoğurma aparatıyla karıştırın.


2-Ardından üzerini kapatıp Arçelik No Frost Buzdolabı'nda yarım saat dinlenmeye bırakın.


3-Yufkaları yarıya bölün ve uzun kenarına paralel olacak şekilde hazırladığınız kıymalı harçtan koyun.


4-Sigara böreği sarıyor gibi dikkatlice yufkayı sıkı şekilde kıvırın.


5-Uç kısmına gelince fırça yardımıyla sıvı yağ sürüp rulo yapın.


6-Kalan tüm yufkalar için aynı işlemi tekrarlayın.


7-Ardından rulo yaptığınız yufkaları 2-3 cm kalınlığında dilimleyin.


8-Sac tava ya da yuvarlak fırın tepsisine dilimlediğiniz mantıları sırayla dizin.


9-Üzerine fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün.


10-Önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirin.


11-Arçelik Ankastre Ocak'ta bir sos tenceresine biber ve domates salçasını alın; zeytinyağı, tuz, karabiber ve suyu da ekleyip orta ateşte pişirin.


12-Son olarak naneyi ekleyip altını kapatın.


13-Sarımsağı rendeleyip yoğurda karıştırın.


14-Pişen mantıların üzerine fırçayla hazırladığınız salçalı sostan sürün.


15-Ardından sarımsaklı yoğurdu döküp üstüne de salça sosunuzdan dökün.


16-Afiyet olsun!


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Şef, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:39 
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