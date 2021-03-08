YK Enerji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadrosunda ve yüklenici firmalarda görev yapan kadın çalışanlarına teşekkür plaketi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Milas ilçesinde çevreye duyarlı yatırımları ve çalışmalarıyla dikkati çeken YK Enerji bünyesinde 106 kadın çalışan bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol, salgın sebebiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bu yıl toplu kutlama yapamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ağır iş kolunda yer alan bir sektörde omuz omuza birlikte görev alıyoruz. 3 milyar dolarlık bir proje ve mali işlerimizi bir kadın yöneticimiz yönetiyor. Çevreye duyarlı olmak bizim asli görevimiz. Çevre müdürümüz bir kadın ve çevre mühendislerimiz arasında kadınlar var. Kalite yönetimimiz bir kadına emanet. İş sağlığı güvenliğinde de kadın yönetici ve çalışma arkadaşlarımız mevcut. Her gün aşçısından, bulaşıkçısına, temizliğimize kadar kadın elini ve emeğini görmek mümkün. İnsan kaynaklarımız, kurumsal iletişimimiz, sağlık servisimiz ve daha birçok birimimiz yine kadınlarımıza emanet. Kurumumuza kattıkları değer için her birine teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz."