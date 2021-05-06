YK Enerji'den "iş sağlığı ve güvenliği" etkinliği

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini dikkate alarak bir farkındalık çalışmasıyla kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan görseller karikatürlerle bir araya getirilerek ortak kullanım alanlarına asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Linyit İşletme Direktörlüğü İSG ve Teknik Eğitim Müdürü Şule Beyter, iş sağlığı ve güvenliğinin şirket kültürü olarak benimsenmesini, bu konuda farkındalığın artırılmasını hedeflerini ifade etti.

Beyter, iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara danışmanın ve onların katılımını sağlamanın önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak, yasal şartları yerine getirmek, iş güvenliği sorumluluğunun ve bilincinin gelişmesi için eğitimler düzenlemek ve gerekli diğer kaynakları sağlamak, çalışma ortamı şartlarından ve acil durumlardan kaynaklanabilecek tehlikeler ve riskler için önleme faaliyetlerini gerçekleştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını engelleyerek iş sürekliliğini sağlamak YK Enerji olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda verdikleri eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumsal bilincin gelişmesine katkı sunduklarını belirten Beyter, "2022'de çalışanlarımız ve ailelerimizle güzel etkinliklerde buluşup bu farkındalığı devam ettirmeyi umut ediyoruz. Bu yıl yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe gözetilerek karikatür ve uyarılardan oluşturulan posterlerimizi sergiliyoruz." ifadelerini kullandı.