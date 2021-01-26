YK Enerji insan hayatı ve doğayı ön plana alıyor

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, şirket olarak 2020'de salgına rağmen sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılayan YK Enerji geçen yıl yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerine ilişkin bilgi paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mesut Serhat Dinç, "Şirket olarak yer altı kaynaklarımızı en doğru şekilde ülke ekonomimize kazandırmak içini çaba sarf ediyoruz. 6 yıl önce, Yeniköy Kemerköy santrallerini devraldığımız ilk günden bu yana insan hayatını ve doğayı ön plana alarak ve sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vererek üretim yapıyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi her zaman sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Dinç, şirket olarak faaliyette bulundukları bölge ve topluma fayda sağlamak istediklerini belirterek, bu kapsamda yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin salgın koşullarına rağmen devam ettiğini ifade etti.

Hizmet verdikleri bölgede kadın ve gençler için istihdam ve gelir modeli ortaya koyarak örnek teşkil etmeyi amaçladıklarının altını çizen Dinç, şunları kaydetti:

"2020'de çevredeki köy okullarına kütüphane yapılmasını ve kütüphanesi olan okullara ise kitap temini sağladık. Bu yıl desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Yine geçen yıl olduğu gibi çevre köy okullarımızda enerji sektörünün ve farklı meslek gruplarının tanıtımlarına, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık artırıcı eğitimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca yatırım ortaklarımız Limak & IC Holding Vakıfları tarafından verilen burslardan çevre köylerimizde okuyan dezavantajlı öğrencilerimizin faydalanmasını sağlıyoruz. 2020'de Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklarımız arasında imzalanan '3 Yılda 1 Milyon Ağaçlandırma Sözleşmesi' kapsamında 300 bin fidan dikimi kurumumuz adına gerçekleştirildi. Buna ilaveten, Kömür Üreticileri Derneği'nin yaptığı ağaçlandırma çalışmalarında 100 bin fidan dikimi yapılarak toplam 400 bin ağaç diktik."

Çalışmalar kapsamında zorunluluk gereği yerinden sökülen zeytin ağaçlarının, uygun görülen yerlere nakledildiğini aktaran Dinç, zeytine sahip çıkarak sürdürülebilir tarıma destek olduklarını belirtti.

Dinç, üretilen zeytinyağlarının bölge halkı ve çalışanlarla bedelsiz olarak paylaşıldığına dikkati çekerek, maden çalışma alanlarında İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Milas Müze Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

Termik santrallerde rehabilitasyon çalışmalarına 240 milyon avro ile başladıklarını kaydeden Dinç, "Yatırım planlamamızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Uluslararası iki büyük firma ile yaptığımız çalışmalar ile ilave 1200 kişi istihdam edildi. Halihazırda sahadaki görevleri kesintisiz devam ediyor. Diğer taraftan hassasiyet gösterdiğimiz bir diğer konu olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından emisyonlarımız 7gün 24 saat takip ediliyor. Devam eden rehabilitasyonlarla emisyonlarımızın azaltılması ve ülkemizin bu konudaki mevcut durumunun iyileştirilmesine katkı vermek de hedeflerimiz arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.