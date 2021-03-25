Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç - Son Dakika

Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç

25.03.2021 11:47
Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç, System.String[]

YENİKÖY Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 2020 yılı içerisinde Amasya, Sivas ve Bingöl'de toplam 370 hektarlık alanda 305 bin fidan dikimi yapıldı.

YENİKÖY Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 2020 yılı içerisinde Amasya, Sivas ve Bingöl'de toplam 370 hektarlık alanda 305 bin fidan dikimi yapıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan YK Enerji Çevre Müdürü Banu Göle, "18 Aralık 2019 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü kapsamında şirketimiz, 2020 - 2022 yılları arasında toplam 1 milyon fidan dikimi yapmayı taahhüt etti. Bu kapsamda 3 yılda toplamda 6.1 milyon TL ödeme yükümlülüğü altına girdi. YK Enerji olarak bize OGM tarafından ulaştırılan bilgilere göre, 2020 yılında kurumumuz adına Amasya'da 120 hektarlık alanda 125 bin fidan, Sivas'ta 110 hektarlık alanda 110 bin Fidan ve Bingöl'de ise 70 hektarlık alanda 70 bin fidan dikimi olmak üzere toplamda 300 hektarlık alanda 305 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında, bu rakamlara ilave olarak 2020 yılı içerisinde Kömür Üreticileri Derneği (Kömürder) üzerinden 100 bin ve Orman Bakanlığının düzenlediği 'Geleceğe Nefes' etkinliği kapsamında 1000 adet olmak üzere toplamda 406 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Son 10 yılda 66 bin hektar ormanlık alanın ülkemizde yangınlar nedeniyle kaybedildiği dikkate alınırsa, 3 yılda 1 milyon ağaç fidanının ülkemize YK Enerji tarafından kazandırılacak olmasının önemi daha net bir şekilde anlaşılmaktadır" dedi.

"Bilindiği gibi Türkiye'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politikaları ve çıkarttıkları mevzuatlar da çevre dostu işletmecilik esasına dayandırılmış, yöre halkına sosyo ekonomik açıdan katma değer sağlayan madencilik ilkelerini destekler nitelikte planlanmış durumdadır" diyen Göle "Bu kapsamda, IC Holding ve Limak Holding Yatırım Ortaklığı'nda işletilmekte olan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin 'Çevreye duyarlı madencilik mümkün' iddiasını desteklemek amacıyla faaliyetlerini planladığının altını çizdi.

YK Enerji Çevre Müdürü Banu Göle açıklamasına şöyle devam etti;

"Madenlerin yerli kaynaklarımızın kullanımı nedeniyle ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, ülkemizde madenlerin çıkartılmasında sosyal refahı destekleyen ve yöre halkı ile elbirliği içerisinde çalışan, çevreye duyarlı, mühendislik tasarımlarına dayandırılmış ve bilim ve teknoloji ilkelerini en iyi şekilde uygulayan, planlı işletmecilik anlayışının benimsenmesi şarttır."


Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç
Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç
Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç
Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç

Amasya, Bingöl, Enerji, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerji şirketinden 3 yılda 1 milyon ağaç - Son Dakika Ekonomi


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