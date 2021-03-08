YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor - Son Dakika

YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor

08.03.2021 12:17
YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan özellikle yöre halkına sağladığı iki binin üzerinde istihdam ve çevreye duyarlı yatırımları ve çalışmaları ile dikkat çeken Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan özellikle yöre halkına sağladığı iki binin üzerinde istihdam ve çevreye duyarlı yatırımları ve çalışmaları ile dikkat çeken Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. YK Enerji kendi kadrosunda yer alan ve yüklenici firmalarda görev yapan tüm kadın çalışanlarına teşekkür plaketi verdi.

"Kadınlarımız iş hayatında hep aldığından fazlasını geri veriyor"

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol, "Her gün termik santrallerimize kadın eli değiyor. Kadın yöneticilerimiz ve kadın çalışma arkadaşlarımız kurumumuza önemli bir değer katıyor. Bilindiği gibi ağır iş kolunda yer alan bir sektörde omuz omuza birlikte görev alıyoruz. YK Enerji, 3 milyar dolarlık bir proje ve Mali İşlerimizi bir kadın yöneticimiz yönetiyor, çevreye duyarlı olmak bizim asli görevimiz. Çevre Müdürümüz bir kadın ve kadın Çevre Mühendislerimiz var. Kalite bizim için önemli Kalite Yönetimimiz bir kadına emanet. İş Sağlığı Güvenliği bizim için vazgeçilmez birimlerden biri yine orada da kadın yönetici ve çalışma arkadaşlarımız mevcut. Her gün aşçısından, bulaşıkçısına, temizliğimize kadar kadın elini ve emeğini görmek mümkün. Gıda mühendisimiz, İnsan Kaynaklarımız, Kurumsal İletişimimiz, Sağlık Servisi ve daha birçok birimimiz yine kadınlarımıza emanet edilerek yürütülmektedir. Daha önce hiç çalışmamış ve ailesinin dışında yer almamış kadınlarımızın dahi desteklendiğinde; üreten, ürettiğini geliştiren, aldığından hep fazlasını vererek sinerji oluşturduklarını görüyoruz" dedi.

"Kadın çalışanlarımızdan aldığımız enerji ile daha güçlüyüz"

YK Enerji'de toplamda 106 kadın çalışanın bulunudıunu belirten Varol, "Pandemi sürecinde olduğumuz için hep birlikte bir organizasyon gerçekleştirmek bu sene için 'Önce sağlık' düsturumuzdan yola çıkarak mümkün olmadı. Etkinlikleri beşe bölerek kadınlarımıza çalıştıkları binalarda teşekkür plaketlerimizi takdim ettik. Yeniköy Termik Sanralimizde Personel ve İdari İşler Direktörü olarak şahsım kadrolu çalışma arkadaşlarımıza plaketlerini takdim ederken, İdari İşler Müdürümüz Hüsnü Tekeli taşeronda çalışan arkadaşlarımıza plaketlerini takdim etti. Yine Kemerköy Termik Santrali'nde Genel Müdür Yardımcımız Barış Başer bizlere bu değerli görevde eşlik etti. Linyit İşleri ve kazı çalışmalarımızda görevli arkadaşlarımıza ise teşekkürlerimizi Linyit İşleri Direktörümüz Muhammet Koban iletti. Biraz önce yolda gelirken bir teyzemizi tek başına sürüsünü otlatırken gördük, tarıma ve çevreye verdiği emekten dolayı bir plaketi de teyzemize takdim ettik. Tüm kadın çalışma arkadaşlarımızın ve kadınlarımızın '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü' kutluyorum. Kurumumuza kattıkları katma değer için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye için elektrik üretmeye niyet ederek başladığımız her gün siz kadınlarımızdan aldığımız destek ile hep birlikte çalışıyoruz. Sizinle daha güçlüyüz, enerjiniz hiç bitmesin" dedi. - MUĞLA

YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor
YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor
YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor
YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor
YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor

Yeniköy, Emekçi, Muğla, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam YK Termik Santrallerine her gün kadın eli değiyor - Son Dakika


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