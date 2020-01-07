YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok - Son Dakika Ekonomi

YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok

6 saat önce

YKKD'nin kurucu üyelerinden YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Lale Saral Develioğlu, yönetim kurullarında kadın üyesi sayısının artması için çalıştıklarını vurguladı ve "Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok" dedi.

YKKD/Develioğlu: Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok, System.String[]

YKKD'nin kurucu üyelerinden YKKD Yönetim Kurulu Üyesi Lale Saral Develioğlu, yönetim kurullarında kadın üyesi sayısının artması için çalıştıklarını vurguladı ve "Borsaya kote yüzlerce şirkette bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok" dedi.

YKKD'nin dördüncü lansman gecesinde DHA'nın sorularını yanıtlayan Develioğlu, yönetim kurullarında kadın temsiliyetinin çok düşük olduğunu belirtirken, farkındalığın önemine değindi:

"Bu oranı artırmak için öncelikle farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de bu konunun farkındalığını doğru kademelerde, patronlar, yönetim kurulu başkanları seviyesinde artırmak üzerine çalışıyoruz.

"Bence dernek olarak bir diğer en önemli farkımız; hazır kadın havuzunu genişletiyoruz, dolayısıyla bu bir arz meselesi değil;  arz yeterince var, yetişmiş kadın yeterince var.

"Bu bir talep meselesi diyoruz ve bu konuda yönetim kurulu başkanlarına ve patronlara bu yetişmiş kadın havuzumuzu tanıtmaya ve  bu konuda atamaları yapmaya teşvik etmeye gayret ediyoruz.

"Bu uzun bir yolculuk o yüzden 2020 ile ilgili amacımız 2019'dan daha hızlı atamaların olması. Özellikle borsaya kote şirketlerde yüzlerce şirket var ki içinde bir kadın yönetim kurulu üyesi dahi yok; bu sayının artması için yine çalışıyoruz." (Fotoğraflı)


Lale Saral Develioğlu, DHA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
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