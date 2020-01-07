YKKD/Kesimer: Kadının gücünün artması için özel sektör ve kamu el ele çalışmalı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi YKKD/Kesimer: Kadının gücünün artması için özel sektör ve kamu el ele çalışmalı - Son Dakika Ekonomi

YKKD/Kesimer: Kadının gücünün artması için özel sektör ve kamu el ele çalışmalı

6 saat önce

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer, bir kadın genel müdür olarak kadınlara cesaret vermeye çalıştığını vurguladı ve "Özel sektör ve kamunun el ele iş yapması gerektiğine inanıyoruz dernek olarak" dedi.

YKKD/Kesimer: Kadının gücünün artması için özel sektör ve kamu el ele çalışmalı, System.String[]

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer, bir kadın genel müdür olarak kadınlara cesaret vermeye çalıştığını vurguladı ve "Özel sektör ve kamunun el ele iş yapması gerektiğine inanıyoruz dernek olarak" dedi.

YKKD'nin dördüncü lansman gecesinde DHA'nın sorularını yanıtlayan TAT Gıda A.Ş. Genel Müdürü Kesimer, "Bir erkeğe göre daha çok çalışmak zorunda hissediyorum, başarmak zorunda hissediyorum ki iyi yaptığımız söylensin ve yeni kadınlarda gelsinler ve yönetici rollerini alsınlar" dedi ve şu konuların altını çizdi:

"Ben de bir kadın genel müdür olarak kadınlara cesaret vermeye, rol model olmaya çalışıyorum. Özel sektör ve kamunun el ele iş yapması gerektiğine inanıyoruz dernek olarak.

"Biz bunu özel sektörde başarsak bile kamuda aynı şekilde bir karşılığı olmazsa gereken refah seviyesine ulaşamayacağımızı düşünüyoruz; o yüzden kamuda da belli menti ve mentör sayılarıyla yeni bir kamudan oluşan danışma kurulu oluşturarak programımızı güçlendirmek istiyoruz bu konuda Ankara'da kapıları çalmaya başladık ve bundan sonra da başlayacağız.

" Türkiye'de kadınların nüfustaki oranı yüzde 50, istihdama katılımdaki oranları yüzde 30 ama yönetim kurullarına geldiğinde yüzde 16, ki bu da uzun zaman sonra elde edilen bir sonuç.

"Bizlerin daha güçlü olması için, kadınların daha iyi temsil edilmesi için, yönetim kurullarında da yer almaları, şirketlerin en tepesinde yer almaları lazım ki kadınlar gücü temsil etsin.

"Ben inanıyorum ki kadınlar gücü temsil ettiğinde yaşadığımız birçok sorunu da çözeceğiz; aile içi şiddette buna dahil. Kendilerini güçlü hissettiklerinde, ezilmeyen tarafta olduklarını gördüklerinde haklarını daha çok arayacaklarını düşünüyorum." (Fotoğraflı)


Arzu Aslan, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:13 Kaynak: DHA
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