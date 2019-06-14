YKS 2019'a girecek öğrencilere sınava dair öneriler

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İETT, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak

Feci kazadan sağ kurtulan sürücü yıkıldı! "Bu acıya nasıl dayanırım" diyerek feryat etti