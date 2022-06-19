YKS 2022 sonrasında Twitter'daki en iyi tweetler!

YKS 2022 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) bugün gerçekleşti. Yarın ise ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) gerçekleşecek. Bu doğrultuda ise sınavda başarılı olan lise (ortaöğretim) öğrencileri, üniversitelerin ilgili bölümlerine (yükseköğretime) gidebilecek.
Tabii öğrenci ve eski mezunlar dahil her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin katılım sağladığı bu tip büyük bir etkinliğin Twitter'da ilk 10 gündem maddesini ele geçirmiş olması da oldukça normal. İşte atılan en iyi tweetlerden bazıları…
YKS 2022, sosyal medyayı salladı!
YKS 2022 sınavlarına girmek için kayıt olan öğrenciler ve eski mezunlar, bugün sınavın ilk oturumuna girdi. Daha sonra ise soluğu Twitter'da almış olacaklar ki Türkiye Gündemi içerisinde ilk 10 sırayı da ele geçirmeyi başardılar.
Birinci sırada, 97 bin tweet ile #tyt2022 bulunuyor. Daha sonra ise güncel olarak 91.6 bin tweet ile #yks2022, 7 bin 360 tweet ile #kolaydı, 11 bin 800 tweet ile #matematik, 35 bin 200 tweet ile #Türkçe, 11 bin 800 tweet ile de #ÖSYM şeklinde başlıklar ilk 10 içerisinde yer alıyor. İşte Twitter'da paylaşılan en iyi tweetler…
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