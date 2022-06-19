YKS 2022 sonrasında Twitter'daki en iyi tweetler! - Son Dakika
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YKS 2022 sonrasında Twitter'daki en iyi tweetler!

19.06.2022 09:42
YKS 2022 sonrasında Twitter'daki en iyi tweetler!

YKS 2022 çatısı altında ilk oturum olan TYT tamamlandı. Yarın ise 2. oturum olan AYT düzenlenecek. İşte ilk tepkiler...

YKS 2022 (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavının ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) bugün gerçekleşti. Yarın ise ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testleri) gerçekleşecek. Bu doğrultuda ise sınavda başarılı olan lise (ortaöğretim) öğrencileri, üniversitelerin ilgili bölümlerine (yükseköğretime) gidebilecek.

Tabii öğrenci ve eski mezunlar dahil her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin katılım sağladığı bu tip büyük bir etkinliğin Twitter'da ilk 10 gündem maddesini ele geçirmiş olması da oldukça normal. İşte atılan en iyi tweetlerden bazıları…

YKS 2022, sosyal medyayı salladı!

YKS 2022 sınavlarına girmek için kayıt olan öğrenciler ve eski mezunlar, bugün sınavın ilk oturumuna girdi. Daha sonra ise soluğu Twitter'da almış olacaklar ki Türkiye Gündemi içerisinde ilk 10 sırayı da ele geçirmeyi başardılar.

YKS 2022 sonrasında Twitter'daki en iyi tweetler!

Birinci sırada, 97 bin tweet ile #tyt2022 bulunuyor. Daha sonra ise güncel olarak 91.6 bin tweet ile #yks2022, 7 bin 360 tweet ile #kolaydı, 11 bin 800 tweet ile #matematik, 35 bin 200 tweet ile #Türkçe, 11 bin 800 tweet ile de #ÖSYM şeklinde başlıklar ilk 10 içerisinde yer alıyor. İşte Twitter'da paylaşılan en iyi tweetler…

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kimse fen hakkında bir şey demediğine göre oraya kadar gelen olmamış anlaşılan #tyt2022

— Berkay (@berkayprofil) June 18, 2022

Türkçe paragraf sorularının şıkları #tyt2022 pic.twitter.com/k2ugsFXCho

— Berkay (@berkayprofil) June 18, 2022

her senenin efsanelerinden #tyt2022 pic.twitter.com/RN1pWfpJ0Q

— ?????????? (@cereenst) June 17, 2022

Felsefe sorularını yapabilmem için bürünmem gereken kişilik#tyt2022 pic.twitter.com/Wsm6NAqoKC

— Onur ???? (@Onur46918891) June 18, 2022

Türkçe paragrafta sorularını 500 kere okuduktan sonra gözetmen hocaya attığım bakış #tyt2022 pic.twitter.com/pSOojOCTNR

— gökçe (@H0P3W0R7D) June 18, 2022

Tyt Türkçe sorularını görmüşümdür #tyt2022 pic.twitter.com/hEWUyaguvn

— baharr (@Baharrr32) June 18, 2022

türkçe bittiğinde sınava bir saat kaldıgını gormusumdur #tyt2022 pic.twitter.com/tBQRygBtE3

— nisa (@nisacimaynen) June 18, 2022

Türkçe paragraf sorularını çözerken;#tyt2022 pic.twitter.com/jIG0bSq2K5

— Nezir Elçiçek (@beagyz) June 18, 2022

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? YKS'nin ilk oturumuna katıldıysanız nasıl geçtiğini ve görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel YKS 2022 sonrasında Twitter'daki en iyi tweetler! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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