YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı! - Son Dakika
Üye Girişi

YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!

15.08.2022 11:56
YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!

YKS 2022 tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı. Bu gelişmeyle beraber sosyal medya da adeta sallandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) sonuçları 18 Temmuz tarihinde açıklandı. 3 milyonun üzerinde öğrencinin 18-19 Haziran tarihleri arasında hayallerindeki üniversiteye girmek için ter döktüğü üniversite sınavı, maalesef herkes için beklendiği gibi gitmedi. Bu gelişmeyle beraber öğrenciler için tercih maratonu başlarken, geçtiğimiz saatlerde ÖSYM'den gelen duyuruyla bu süreç de son buldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medya adeta sallandı.

YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla sosyal medya resmen sallandı. İstediği üniversiteye yerleşen de vardı, yerleşemeyen de. Üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. YÖK, elektronik üniversite kayıtlarının ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında olacağını duyurdu.

YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı!

İşte YKS 2022 tercih sonuçlarına gelen tepkiler

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte detaylar

Ss leri alıp, tiktoklar çekildiyse çıkın şu siteden kriz geçirmeme ramak kaldı#tercih2022

— Nurkrblt99 (@nurgrkmm99) August 15, 2022

1 dakika siteden çıkar mısınız kuzenimi neresi kaybetmiş ona bakıcaz #acıklandı #tercih2022 #ykstercih #osym

— Part time halay mendili (@Cevizlihelva) August 15, 2022

yarım saattir ÖSYM ekranıyla bakışıyorum arkadaşlar salın da bakayım ya #tercih2022

— a?? (@1makapaka7) August 15, 2022

önce bi kayıt yapsaydınız sonra biolara eklerdiniz #tercih2022

— mery (@kakosicanim) August 15, 2022

Lan olum uyuyun, uyuyun. Akşam baktığınız zaman sonuçlar değişmiyor. Bırakın da yerleşelebilenler baksın. #tercih2022

— Muhalif Spor (@muhalifspor) August 15, 2022

Ben Amasya'ya Elma yemeye Gidiyom ????#tercih2022 #ACIKLANDI

— MUHAMMED YUSUF YAŞAR (@yasarmuhammed04) August 15, 2022

Kazanan arkadaşlar tarafından teselli ediliyorumdur;#açıklandı #tercih2022 pic.twitter.com/LBfgfj026e

— Şahmerdan (@sahmerdanylmz) August 15, 2022

kafamin icinde Müge Anlı daki "ayyy antalyaya nasıl gitmisim ya" diyen antepli kadin var aksamki yapacagim savunmayi hazırlıyor suan #acıklandı #tercih2022 pic.twitter.com/UNpdCHuflz

— Aslı (@sedaleyn) August 15, 2022

ARKADAŞLAR SIRAYLA GİRSEK HEPİMİZ GİREBİLİRİZ #tercih2022

— ayse bi sus kardesim (@ayseheralde) August 15, 2022

Bioma üniversitemi yazmaya gidiyorum #tercih2022 pic.twitter.com/FAI6zkrhs9

— Sdü Yengesi (@sduyengesi) August 15, 2022

#acıklandı akşama sorulacak olan hesapları şuan aynen şu şekil bekliyorum #tercih2022 #oesym #ykstercih #yks2023 #tercih22 #osym #osym pic.twitter.com/wRSCjLo3aa

— LOLLOPALOOZA CHİCAGO J-HOPE ???? (@jikookslove89) August 15, 2022

Bakan çıksın kasıyor #tercih2022

— staa (@leeknowtatlidir) August 15, 2022

Yerleşemedi demeyelim de 1 sene daha ailesinin yanında durmak istedi #tercih2022

— Byz (@Beyzaaeski) August 15, 2022

Sonuca Bakanlar baktıktan sonra çıkmayıp Okey oynamaya başladılar herhalde.#tercih2022 #acıklandı

Faruk Ölmez (@farukolmez10) August 15, 2022

Geçen sene inşaatı kazanmadan önce mutlu bir hayatım vardı. Kazanan arkadaşlar geçmiş olsun ??#tercih2022

— Betül ? (@betulturaan) August 15, 2022

#tercih2022 Sunucular sucuk pişirme kıvamına geldi pic.twitter.com/UADUYnaSRq

— Atera (@ErtugrulSezerr) August 15, 2022

Üniversiteyi kazananlar #tercih2022 #acıklandı #pazartesi #ogretmenlerayakta #ösym Tebrik pic.twitter.com/DdqpzMeLoR

— ŞinasiMinasi (@sinasiminasi) August 15, 2022

Laan kankamı yerleştirmeyi unutmuşsunuzz #tercih2022

— •Ayşenur (@1birays3) August 15, 2022

Beslenme ve diyetetik kazanan arkadaşlar elimde 3 takipçili suyun faydaları postu olan instagram hesabı var uygun fiyata bırakabilirim #tercih2022

— Hazal Arslan (@hazalarrslan) August 15, 2022

Gittiğim üniversitede tanıdık görünce benim haller

#tercih2022 #ykstercih pic.twitter.com/WLVkRRliXO

— los Angeles (@veyselkaans) August 15, 2022

Adını Feriha koydum cansu ve ben bu sabah aynı masadayız #tercih2022

— Olur mu olmaz mı (@gibi_yaprak) August 15, 2022

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü Hakkari'den acı haber! Mayın arama faaliyeti sırasında silahı ateş alan Sözleşmeli Er Atakan Çakır şehit düştü Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
17:34 Kuaförlüğü bırakıp çiftçi oldu: Yüksek gelir getiren bir üründür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: YKS tercih sonuçları açıklandı, sosyal medya sallandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement