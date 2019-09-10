YKS adayları için "ek yerleştirme" hatırlatması

Buna göre, YKS ek tercihleri 11 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.

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