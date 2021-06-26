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Yks Adayları İçin Ulaşım Seferberliği - Son Dakika

Yks Adayları İçin Ulaşım Seferberliği

26.06.2021 20:09
Yks Adayları İçin Ulaşım Seferberliği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS 1. Oturumuna katılan adayların sınav merkezlerine ulaşımını başarıyla gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS 1. Oturumuna katılan adayların sınav merkezlerine ulaşımını başarıyla gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1. oturumuna katılan adayların, ulaşım sorunu yaşamaması için tüm tedbirleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, üniversite adaylarını sorunsuz bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırdı. Toplu taşıma araçlarının seferlerine yetişemeyen adaylar, Trafik Zabıta ekipleri vasıtasıyla sınava girecekleri okullara bırakıldılar.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri kimliğinde fotoğrafı eksik olan bir üniversite adayının sınav merkezinde mağduriyet yaşamaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Zeynep Beste Bilir isimli yükseköğrenim adayı ekipler tarafından önce fotoğraf stüdyosuna ardından Yunusemre Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Yenilenen kimliği ile sınav merkezine ulaştırılan Bilir, sınav salonuna sorunsuz bir şekilde girdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de, YKS için yapılan ulaşım düzenlemesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Cumartesi günü gerçekleştirilen ulaşım mesaisinin sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirten Üstün, "Bilindiği üzere Pazar günü YKS'de 2. oturum gerçekleştirilecek. Üniversite sınavına girecek adayların, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bir mağduriyet yaşamaması için il genelinde toplu ulaşım araçlarımız çalışacaklar. Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na katılan tüm adaylara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yks Adayları İçin Ulaşım Seferberliği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Cumartesi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yks Adayları İçin Ulaşım Seferberliği - Son Dakika


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