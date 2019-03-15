Son Dakika Haberleri: Yks Adaylarına "Geç Başvuru Günü" Hatırlatması

Yks Adaylarına "Geç Başvuru Günü" Hatırlatması

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.

Yks Adaylarına
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi.

Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Twitter, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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