YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı - Son Dakika

YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı

7 saat önce

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değişmediğini, resmi açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin değişmediğini, resmi açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tözeniş, Avrupa'dan sonra son günlerde Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eğitime ara verilmesine neden olduğunu anımsattı.

Salgınla birlikte hayat akışının değiştiğini ve planların yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Tözeniş, 20-21 Haziran'da yapılması planlanan YKS öncesi belirsizlik yaşayan adaylara motivasyonlarını yükseltecek önerilerde bulundu.

Tözeniş, "YKS tarihi henüz değişmedi. Resmi açıklama gelene kadar belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek çalışmaya devam edilmeli. Morallerin yüksek olması ve hayallerden vazgeçmemek çok önemli. Kendimizin, ailemizin ve yakınlarımızın sağlığını korumak için evde olduğumuz bu süreci uzmanların söylediklerine uyarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Fiziksel sağlığın yanı sıra psikolojik sağlığı da korumak adına kaygıları artırmamak için sosyal medyadan uzak durmaya çalışmak ya da orada geçirilen zamanları kısıtlamak gerektiğine dikkati çeken Tözeniş, "Sosyal medya okuryazarlığını önemsemeli bilinçli kullanıcı olmalı. Yaşam alanları sık sık havalandırılmalı ve açık hava yürüyüşleri yapılmalı. Rehavete kapılmadan ve panik yapmadan bu zorlu süreç atlatılabilir." tavsiyelerinde bulundu.

"Sıcak havalar bu kez çalışmaya engel olmayacak"

Ece Tözeniş, öğrencilerin sıcak havalarda ders çalışma motivasyonunu sağlamakta zorlandıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bazı zamanlarda krizi fırsata çevirmek gerekir. Bahar ayları geldiğinde adayların en büyük sıkıntısı arkadaşları da dışarıdayken güzel havalarda evde kalarak ders çalışmak oluyordu. Bu dönem herkes evlerinde olacağı için böyle bir sorun da yaşanmayacak. Ayrıca yapılması ertelenenler, zaman bulunamadığı için gerçekleştirilemeyenler hayata geçirilebilir. Gün en uygun saatlere bölünerek çalışma programı planlanabilir. Eksik olunan konular çıkarılarak öncelik onların tamamlanmasına verilmeli ve konu çalışmalarından sonra pekiştirmek amacıyla soru çözümleri yapılmalı. Sınava hazırlanırken tamamlanan konuların unutulmaması için bol bol soru çözülmesi gerekiyor. Deneme sınavlarından ve soru çözümlerinden sonra mutlaka yanlış yapılan sorular detaylı bir şekilde gözden geçirilmeli. Dikkat eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar varsa o konuyla ilgili soru çözümleri yapılması şart. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar varsa da o konular tekrarlanarak bilgi eksikleri tamamlanabilir. Bu süreçte bol bol kitap okunmalı çünkü soru tiplerinde okuma ve okuduğunu anlamanın soruyu doğru yapabilmek için çok önemli olduğunu görüyoruz."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üsküdar Üniversitesi, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:56 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Usta oyuncu Suat Ülhan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor Glasgow Rangerslı taraftarlar, Caleb Ekuban'ın transfer edilmesini istemiyor         
18:48
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Bakan Albayrak, Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:57
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi         
16:46
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı         
15:39
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:08:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YKS adaylarına sınav tarihi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]