YKS adaylarının büyük çoğunluğunun son maratonu AYT ile tamamlandı - Son Dakika
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YKS adaylarının büyük çoğunluğunun son maratonu AYT ile tamamlandı

19.06.2022 14:35
YKS adaylarının büyük çoğunluğunun son maratonu AYT ile tamamlandı

Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen çoğu adayın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) ikinci ve son maratonları, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuyla tamamlandı.

Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarını tercih etmek isteyen çoğu adayın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) ikinci ve son maratonları, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumuyla tamamlandı.

ÖSYM tarafından, 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu, YKS'nin ikinci oturumu AYT sona erdi. Adayların büyük çoğunluğu için YKS maratonu, dünkü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve bugünkü AYT oturumunun tamamlamasıyla bitmiş oldu. Bugün saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi'ne (YDT) sadece 168 bin 430 aday katılacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 3 saatlik sınav maratonunu tamamlayan adaylar, sınav çıkışında kendilerini heyecanla bekleyen aileleriyle buluştu. Aileler ile çocukları, sınav stresini birbirlerine sarılarak attı.

Adaylar, sınav sorularının zorluğunu değerlendirdi

Bazı adaylar, özellikle matematik başta olmak üzere bazı testlerin zorladığını belirtirken, kimi adaylar sınavın bitmesinden memnun olduğunu söyledi.

ÖSYM'nin bugün tüm oturumlar tamamlandıktan sonra erişime açması beklenen cevap anahtarı ile kendi cevaplarını karşılaştırmak için heyecanla bekleyen adayların yanında, cevaplara hiç bakmayıp 20 Temmuz'a kadar bekleyeceğini belirten adaylar da bulunuyor.

Adaylardan Egemen Güney, bu yıl ilk defa girdiği YKS'nin ikinci oturumu AYT'nin, TYT'ye göre daha zor olduğunu belirterek, "Bugünkü sınav biraz zorladı ama çalıştım güveniyorum." dedi.

ÖSYM'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını açıkladığında kendi cevapları ile karşılaştıracağını aktaran Güney, "Cevaplarımı hatırlıyorum, cevap anahtarını heyecanla bekliyorum, yayımlanınca bakacağım." diye konuştu.

İdil Mumcu ise fen bilimleri testinin güzel geçtiğini, matematikte zorlandığını ifade ederken sınavı, "Matematiği yine yaptım ama çok iyi değildi, bilmiyorum. TYT kolaydı, AYT'nin zorlayacağını biliyordum. Üniversitede makine mühendisliği okumak istiyorum. Umarım istediğim sonuç gelir." sözleriyle değerlendirdi.

Sorular ve yanıtları açıklandığında bakıp bakmayacağı sorulan Mumcu, "Ben çok iyi hatırlamıyorum, direk siliniyor kafamdan. Sonuçların açıklanacağı 20 Temmuz'u bekleyeceğim." ifadesini kullandı.

"Geçen yıllara göre kolaydı"

Sınavın kendisi için ve geçen yıllara göre kolay olduğunu dile getiren Sertan Tekkaya ise soruların beklediği gibi olduğunu söyledi. Tekkaya, "Soruların hepsini hatırlıyorum, cevaplarımla karşılaştırırım." dedi.

Ceylin Saygı da dünkü TYT'nin iyi geçtiğini ancak bugünkü testlerde çok zorlandığını anlatarak, özellikle Türkçe ve matematik testlerinin çok zor olduğunu, görsel sanatlar okumak istediğini belirtti.

Sınav çok stresli geçtiğinden cevap anahtarını hatırlamakta da zorluk çekeğini belirten Saygı, "Sınava girdim, yapıp çıktım. Sorulara bakarım ama moralimi bozmak istemem belki de bakmam. 20 Temmuz'u bekleyeceğim." diye konuştu.

YORUMLAR
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YKS sınavı tamamlanmak üzere! İkinci oturum olan AYT de sona erdi, sırada YDT var YKS sınavı tamamlanmak üzere! İkinci oturum olan AYT de sona erdi, sırada YDT var Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu
Kaynak: AA

TYT, AYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS adaylarının büyük çoğunluğunun son maratonu AYT ile tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS adaylarının büyük çoğunluğunun son maratonu AYT ile tamamlandı - Son Dakika
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