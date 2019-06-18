YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
1 saat önce
ÖSYM tarafından, YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.
ÖSYM tarafından, YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:18
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