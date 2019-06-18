Son Dakika Haberleri: YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

1 saat önce

ÖSYM tarafından, YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı, System.String[]
ÖSYM tarafından, YKS'ye ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemlerinin bugün başladığı ve 26 Haziran saat 16.00'da sona ereceği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:18 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ekonomi
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