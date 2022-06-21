YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı - Son Dakika
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YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

21.06.2022 12:14
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri bugünden itibaren 28 Haziran'a kadar yapılabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde, 2022-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrolü ve eğitim bilgisi seçme işlemlerine yönelik duyuru yayımlandı.

2022-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgilerinin kullanıldığı hatırlatılan duyuruya göre, adayların bugünden itibaren Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik, hata olduğunu düşünen adaylar, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sistemi üzerinden düzelttirecek.

Adaylar, bu düzeltme işlemi sonrasında 28 Haziran'a kadar "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylayacak.

Eğitim bilgisi "e-Okul" sisteminden eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2022/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 28 Haziran'a saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 28 Haziran saat 16.00'da sona ereceğinden adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak.

2022-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi, birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacak.

Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi dikkate alınacak.

Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi okul müdürlüklerine açılacak

Öte yandan, 2022-YKS'ye ilişkin sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi bugünden itibaren 28 Haziran saat 16.00'ya kadar okul müdürlüklerine açılacak.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerinin "https://bmis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri ile aynı olduğu belirtilerek, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlüklerinin bu bilgilerini, "444 6796 (ÖSYM)" numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceği ifade edildi.

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Kaynak: AA

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