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YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı - Son Dakika

YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı

11.02.2022 22:14

ÖSYM öğrencilerin merakla beklediği 2022-YKS başvuru kılavuzunu paylaşıldı. Buna göre YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar sınav başvuruları 'aday işlemleri sistemi' üzerinden ve ÖSYM başvuru merkezlerinden yapabilecek. Diğer taraftan yayınlanan kılavuza göre her oturum için sınav başvuru ücreti 90 liradan 115 liraya yükseldi.

Üniversiteye girmek için en önemli adımlardan biri olan 2022 YKS kılavuzu ÖSYM tarafından yayınladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru klavuzu osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! Sınav ücretine zam geldi

YENİ KİMLİK KARTI OLANLAR İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPABİLECEK

Yeni kimlik kartı olan adaylar, ÖSYM aday işlemleri sistemine internet üzerinden kayıt olabilecek. Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden de ÖSYM mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden 7 Mart'a kadar kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.

SINAV ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ

Yayınlanan kılavuza göre geçen yıl 90 lira olan sınav ücreti her bir oturum için 115 liraya yükseldi. Adaylar, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak ödeme yapacak.

2021- TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

SINAV SÜRELERİ

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran'da yapılacak ve 165 dakika olacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 19 Haziran'da yapılacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi de (YDT) 19 Haziran yapılacak ve 120 dakika olacak.

YKS başvuru kılavuzu yayınlandı! Sınav ücretine zam geldi

HES KODU ZORUNLU

Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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Son Dakika Güncel YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı - Son Dakika
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