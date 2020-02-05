YKS başvuru kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
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YKS başvuru kılavuzu yayımlandı

6 saat önce

Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı, System.String[]

Başvuruları yarın başlayacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin kılavuz, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020-YKS'nın başvuruları ise 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kılavuza göre YKS başvuruları yarından itibaren 3 Mart'a kadar alınacak. YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için "geç başvuru günü" 18-19 Mart olarak belirlendi.

(Emin Kuvat/İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
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