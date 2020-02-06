YKS başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YKS başvuruları başladı - Son Dakika

YKS başvuruları başladı

7 saat önce

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

YKS başvuruları başladı, System.String[]

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

Üniversite adaylarına, 20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonraki oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav başvuruları, bugünden itibaren 3 Mart'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

2020-YKS Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

10 yıldır işlem görmeyen mevduat hesapları 15 Haziran'da TMSF'ye devredilecek
Kazayla gündeme gelen Pegasus, 2019 yılının ilk yarısında 13 milyon 860 bin yolcu taşıdı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 19:05:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YKS başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]