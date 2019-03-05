Son Dakika Haberleri: Yks Başvuruları Yarın Sona Eriyor

Yks Başvuruları Yarın Sona Eriyor

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.

Yks Başvuruları Yarın Sona Eriyor, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) yapılacak 2019- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları yarın sona erecek.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından adaylara, YKS başvurularına ilişkin hatırlatma yapıldı.

Paylaşımda, 2019-YKS'ye internet aracılığıyla bireysel başvurunun yarın saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

2019-YKS'ye 2018-2019 öğretim yılında lise veya dengi okullar ile açık öğretim liselerinin son sınıfında öğrenim gören öğrenciler, son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar ve lise mezunları başvurabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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