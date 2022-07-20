YKS birincileri başarılarının sırlarını anlattı - Son Dakika
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YKS birincileri başarılarının sırlarını anlattı

20.07.2022 12:24

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi Bahadır Selim Bakla, sözel birincisi Yusuf Erdoğan ile eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun başarının sırlarını anlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi Bahadır Selim Bakla, sözel birincisi Yusuf Erdoğan ile eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun başarının sırlarını anlattı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, YKS'de başarı gösteren öğrencileri makamında ağırladı.

Burada duygularını aktaran özel bir okuldan mezun sayısal birincisi Bahadır Selim Bakla, lise birinci sınıftan itibaren kademeli olarak sınava hazırlandığını söyledi.

Son yıl çalışmaları artırdığını anlatan Bakla, bu süreçte haftada bir gün mutlaka spor yaptığını, bisiklete bindiğini, kışın kayak yaptığını, sosyal hayattan kopmadığını vurguladı.

Böyle bir başarı elde etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Bakla, "Her türlü koşula hazır olmak gerekiyor. Sınav sabahı zaten bambaşka bir ortam. Sakin olmak önemli, tabii ki çalışıp çabaladığınız ve sakin olup kendinize güvendiğiniz zaman sonuca ulaşıyorsunuz." diye konuştu.

"Sonucu görünce denize atladım"

Bakla, küçüklükten bu yana doktor olmak istediğini ancak kendini keşfettikçe mühendisliğe çok daha yatkın olduğunu fark ettiğini ve elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliğini seçeceğini aktardı.

İlk 10'a girmeyi beklediğini, birinciliğin ise sürpriz olduğunu anlatan Bakla, "Sabah 07.00 civarı öğretmenim aradı. Sahile sıfır bir yerde karavandaydık. Baktım sonucuma biri görünce şok oldum, sabah deniz buz gibiydi bu ateşin üzerine ne iyi gelir dedim denize atladım." dedi.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan sözel birincisi Yusuf Erdoğan ise kendisini sözel puan türünde denemek için sınava girdiğini çünkü sosyal bilimleri sevdiğini ifade etti.

Sosyal bilimleri ders olarak görmediğine, zevk aldığına ve sevdiğine değinen Erdoğan, "Hep çalışkandım, ilkokulda, ortaokulda da çalıştım. 11. sınıftan itibaren sınav heyecanı başlıyor. Olasılıkları da düşünmek gerekiyor. Çünkü sınav anı, atmosferi, soruların nasıl geleceği belli olmuyor. YKS özelinde de bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ne kadar olasılık düşünürseniz başarılı olma olasılığınız da artıyor. Kendinize güvenmeniz lazım. Okulda öğretmenlerin dediğini dinlemek gerekiyor. Netleriniz düşük gelince moralinizi bozmamalısınız, pozitif olmalısınız." diye tavsiyelerde bulundu.

Erdoğan, tercih yapmayacağını, ülkesine katma değer sağlayan iyi bir hekim olmayı hedeflediğini kaydetti.

"Sınav sabahı arabamızın lastiği patladı"

Özel bir okuldan mezun eşit ağırlık Türkiye ikincisi Yusuf Selim Torun da geçen yıl sayısaldan sınava hazırlandığını, bu sene ise eşit ağırlığa geçtiğini belirtti.

YKS'ye hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Torun, "Bu sınavda çalışmaktan öte stres yönetimi önemli. Sınav sabahı gibi bir koşulla karşı karşıyayız. Sınav sabahı arabamızın lastiğinin patlaması gibi bir durumla karşılaştım. Ne yapacağımızı bilemediğimiz 10-15 dakika geçirdik. Bu iş artık sınavda stres yönetimine kalıyor çünkü herkes çalışıyor. Sınavda strese karşıda Türkiye geneli sınavlara girmek, rahatlatacak eylemler, etkinlikler önemli." ifadelerini kullandı.

Torun, İstanbul'da hukuk fakültesinde okumayı istediğini ancak hangi üniversiteyi tercih edeceğine henüz karar vermediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığının ilk 100'e girenlere burs verdiğini anımsatan Torun, "101. olup bursu kaçıracağımı bekliyordum ama ekranda ikinciliği görmek güzeldi." dedi.

Sayısal birincisi Bakla'nın annesi Duygu Bakla da oğlunun hep çalıştığını, emeklerinin karşılığını aldığı için ailece gururlandıklarını belirtti.

Sözel birincisi Erdoğan'ın annesi Elif Erdoğan ise "Çok güzel duygular içindeyim. Yusuf her zaman çalışkan, öğrenmeye hevesli, istekli bir öğrenciydi. İlgi, merak, sevgi olunca gerisi geliyor." diye konuştu.

"Kayseri bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak"

Öğrencilerin Kayseri'ye büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Teltik, hiçbir başarının tesadüf olmadığının altını çizdi.

Başarılı öğrencilerin eğitimine katkı veren öğretmenleri ve aileleri kutlayan Teltik, şunları kaydetti:

"Bu başarıda en önemli etkenlerden biri de ailelerdir. Aileler de stres yaşadı. Biz hiçbir okulumuzu devlet ve özel okul diye ayırmıyoruz. Hem devlet hem de özel okulumuzdan birincilerimiz var. Kayseri bundan sonra eğitimde konuşulan bir şehir olacak. Sosyal medyada sınav sonuçlarının açıklandığı gün Kayseri birinci sıraya yükseldi, bunu bu arkadaşlarımız başardı. AYT'de 80'de 80 yapmış çok öğrencimiz var, TYT'de dereceyi son anda kaçırmış öğrencilerimiz var. Kayseri'de eğitim alanında bir uyanış var. Bunun uzun yılların çalışması olduğuna inanıyorum. Bu öğrencilerimiz çıtayı çok yükseltti seneye çıkaramazsak başarısız duruma düşeceğiz. O yüzden tüm okullarımızın yükleri daha ağır."

Konuşmaların ardından Teltik, öğrencilere çeşitli hediyeler, annelere de çiçek takdim etti.

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Kaynak: AA

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