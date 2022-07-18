YKS birincilerinin illeri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

YKS birincilerinin illeri belli oldu

18.07.2022 08:26
YKS birincilerinin illeri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı 2022 YKS sonuçları açıklandı 2022 YKS sonuçları açıklandı
Kaynak: AA

Halis aygün, Kocaeli, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS birincilerinin illeri belli oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:25 ABD'de bulunan alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kişi yaşamını yitirdi
08:25 Kocaeli'de cani baba tartıştığı kızının başına nargile ile vurdu! Kanlar içinde kaldı
07:48 Ünlü isimlerin bulunduğu bir otelde yangın çıktı! Tuğba Özay ölümden döndü
07:38 2022 YKS sonuçları açıklandı
00:56 Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden korkutan uyarılar! Şiddetli fırtına kapıda
00:32 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 08:33:29. #1.11#
SON DAKİKA: YKS birincilerinin illeri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement