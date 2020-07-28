YKS birincisi çıkardı; öğrencilerinden dereceye girenler oldu - Son Dakika

Uğur Okulları, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nda (YKS) rekor başarıya imza attığını duyurdu. Uğur Okulları öğrencisi Halid Oğuz Serçe, TYT'de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi, AYT'de ise Türkiye ikincisi oldu. Serçe, hedefinin psikoloji alanında uzmanlaşmak olduğunu belirtti. Eğitim kurumu, öğrencilerinin elde ettiği derecelerle 52 yıllık başarı geleneğini devam ettirdiğine dikkat çekti.

YKS sınavı sonuçları dün açıklandı. Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, TYT'de birinci, AYT'de ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Eğitim kurumu yaptığı açıklamada TYT'de ve AYT'de elde ettikleri derecelerle öğrencilerinin, Uğur Okullarının başarı geleneğini devam ettirdiğine vurgu yaptı. Uğur Okulları, öğrencilerinin bu yıl YKS'de ilk 100'de 7, ilk 1000'de 42, ilk 5.000'de 140, ilk 10.000'de 328, ilk 20.000'de 486 derece ile rekor başarıya imza attığına dikkat çekti.

"EMEKLERİN MEYVELERİNİ TOPLADIK"

Öğrencilerin başarılarını değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin emeklerinin meyvelerini topladıklarını belirtti. Uzaktan eğitim sürecinde de sınava hazırlığı kesintisiz sürdürdüklerini söyleyen Kulaberoğlu, "Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk. Uzaktan eğitime başladığımız tarihten beri gerçekleştirdiğimiz toplam 59 deneme sınavımızla öğrencilerimizin yanında olduk. Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi ve Türkiye birincisi olan Uğurlu öğrencimiz Halid Oğuz'u gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimiz, uzaktan eğitim döneminde dijital eğitim platformumuz Metodbox üzerinden gerçekleştirilen online deneme sınavlarımızda da hep birinciliği ile bize gurur yaşatıyordu. Uğur Okulları olarak 52 yıldır kazandıran başarı geleneğimizi bu sınavda da sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

TÜRKİYE BİRİNCİSİNİN HEDEFİ PSİKOLOJİ ALANINDA UZMANLAŞMAK

Türkiye birincisi olan Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe ise elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi. Doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu söyleyen ve başarısının sırrını çok çalışmak olarak açıklayan Serçe, "Kendimi hiçbir zaman engelimden dolayı eksik gibi görmedim. Etrafımdaki insanlarda ve arkadaşlarım da bana bu eksikliğimi hiç hissettirmediler. Azim ve kararlılıkla çalışarak, okulumun kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Derslerde hep en ön sıraya oturuyordum. Telefonumla tahtanın fotoğrafını çekip yaklaştırarak sorularını anlamaya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım da bana başarıyı getirdi." diye konuştu. Serçe, hedefinin psikoloji alanında uzmanlaşmak olduğunu belirtti.

"52 YILLIK SINAVLARA HAZIRLIK DENEYİMİMİZ VAR"

Uğur Okulları kurumlarındaki eğitimle ilgili şu detaylara yer verdi;

"Uğur Okullarında öğrenim gören öğrencilere sınava hazırlık, kariyer planlama ve kişisel gelişim desteği veren Uğur Sınava Hazırlık Merkezi (USHM) etkili sınava hazırlık çalışmaları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerini destekliyor. Bireysel çalışma planı, kişiye özgü rehberlik, etkin kariyer planlaması, Türkiye geneli seviye tespitine imkan tanıyan deneme sınavları ve online eğitim platformunu içerisinde barındıran "Uğur Sınava Hazırlık Merkezi" ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor. USHM'de hedeflenen başarıya ulaşmada öğrencilere rehberlik edilirken, her öğrencinin kişisel ve akademik özellikleri çerçevesinde, kişiye özgü sınava hazırlık sistemi geliştirilerek geleceklerini keşfetmeleri amaçlanıyor. Belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanıyor. Yarım asrı aşkın hazırlık deneyimine sahip Uğur Okullarında eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ile öğrencilerin sınava hazırlık süreci destekleniyor."

Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

- İstanbul