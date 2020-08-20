YKS birincisi Uyar'a Marmaris Belediyesi'nden bisiklet hediyesi - Son Dakika

YKS birincisi Uyar'a Marmaris Belediyesi'nden bisiklet hediyesi

YKS Sayısal Muğla birincisi olan Marmarisli Duru Uyar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a konuk oldu.

YKS birincisi Uyar'a Marmaris Belediyesi'nden bisiklet hediyesi, System.String[]

YKS Sayısal Muğla birincisi olan Marmarisli Duru Uyar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a konuk oldu. Başkan Oktay, başarılı öğrenciye bisiklet hediye etti. ODTÜ'yü hedefleyen Duru ise kampüste kullanmak için bisiklet almayı planladığını belirterek, Başkan Oktay'a teşekkür etti.

Marmarisli Duru Uyar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sayısal sonuçlarına göre Muğla birincisi ve Türkiye 535'incisi olarak ilçenin gururu oldu. ODTÜ'yü hedefleyen 18 yaşındaki Uyar, annesi Ayşen ve babası Ahmet Uyar ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından makamında konuk edildi.

"Planlı ve eksiklerime göre çalıştım" diyen başarılı öğrenci Duru Uyar tüm öğrencilere, kendilerine hedef koymalarını ve eksiklerini tespit ederek, o konuya ağırlık vermelerini tavsiye etti. Pandemi döneminde evde bulunmanın zaman zaman sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Duru Uyar, "Bazen odaklanamadığım oldu. Ama öğretmenlerimin desteğini çok gördüm. Aradığım her an bıkmadan usanmadan sorularımı yanıtladılar" dedi.

"Marmaris'in gurur oldu"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Duru Uyar ve ailesini tebrik ederek şunları söyledi; "Bizi gururlandırdın, onurlandırdın. Senin başarın arkadaşlarına da kardeşlerine de senden küçüklere de örnek olacaktır. Özellikle pandemi gibi bir dönemde böyle bir başarının Marmaris'ten çıkması bize çok büyük bir mutluluk verdi." Duru'ya bisiklet hediye eden Başkan Oktay, bisikletin Marmaris için önemini vurgulayarak "Bisiklet en çevreci ulaşım araçlarından biri. Bunun göstergesi olsun istedik" diye konuştu. Tercihlerinin en başında ODTÜ bulunduğunu söyleyen Duru ise "Kampüste kullanmak için biz de bisiklet almayı düşünüyorduk. Bu hediyeniz beni çok mutlu etti, çok teşekkür ederim" diye konuştu. - MUĞLA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YKS birincisi Uyar'a Marmaris Belediyesi'nden bisiklet hediyesi - Son Dakika
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