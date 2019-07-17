YKS birincisinin hedefi doktor olmak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) sayısal (SAY) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye
birincisi olan Mehmet Berke İşler, " Biz bugün dünyada söz sahibi olmak istiyor ve gelecekte bizimde bir payımızın olmasını istiyorsak dünyayı anlamanın en kestirme yolu kitap okumak ve bu şekilde bilgi sahibi olmak. " dedi.
YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testinde (TYT) bir yanlışla 496,21 puan alan ve ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek SAY puan türünde 500 tam puan alan Final Okulları Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Berke İşler, Türkiye birinciliğini elde etti.
İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınav sonucunu Ankara
'da akraba ziyaretinde gece saatlerinde öğrendiğini, ilk önce rüya gördüğünü sandığını ifade ederek, başarısını çok kitap okumak ve düzenli çalışmaya bağladığını söyledi.
İnsanın önce kendisine inanması gerektiğini belirterek, "İnanıyorsunuz ve istikrarlı bir şekilde çalışıyorsunuz belli bir disiplinle bunu yaptığınız zaman en son Allah'ın takdiriyle başarıya ulaşıyorsunuz. Özellikle 11 ve 12'inci sınıfta tempoyu arttırarak düzenli bir şekilde hergün okuldan geldikten sonra derslerimi tekrar ettim. Okulumuzun imkanları iyiydi. O yüzden eve geldiğim zaman 1-2 saat çalışmam yeterli oluyordu." dedi.
"Daha öne uykudan hiç bu kadar güzel bir haberle uyandırılmamıştım"
Gelecek yıl sınava gireceklere derslerini düzenli çalışmaları tavsiyesinde bulunan İşler, "Bir yıl dişlerini sıksınlar. Çünkü bir daha geri gelmeyecek. Ama tabiki de sosyal ve sportif faaliyetlerini asla bırakmasınlar. Kitap muhakkak okusunlar. Bence bu dünyayı öğrenebilmenin en kestirme yolu kitap okumak. Ne kadar çok kitap okursak daha güzel bilgi sahibi oluyoruz. Biz bugün dünyada söz sahibi olmak istiyor ve gelecekte bizimde bir payımızın olmasını istiyorsak dünyayı anlamanın en kestirme yolu kitap okumak ve bu şekilde bilgi sahibi olmak. Düzenli bir şekilde okuluna devam etsinler. Doktor olmak istiyorum inşallah. Daha öne uykudan hiç bu kadar güzel bir haberle uyandırılmamıştım." değerlendirmesinde bulundu.
"Oğluma hiçbir zaman kesinlikle 'oğlum çalış' demek zorunda kalmadım"
Mehmet Berke İşler'in babası Pamukkale Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul İşler ise oğlunun istikrarlı ve kararlı bir yapısı olduğunu dile getirerek, "Açıkcası oğlumdan derece bekliyordum. Ama birinci ikinci olacağını düşünmemiştim. Mutlaka ilk 10 yada 100'e girer diye düşünmüştüm. Oğluma hiçbir zaman kesinlikle 'oğlum çalış' demek zorunda kalmadım. Aksine zaman zaman çalışma demek zorunda kaldım. " diye konuştu.
Öğretmen anne Gülcan İşler de, anne olarak çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, bütün duyguları bir arada yaşadığını ve oğluna bu gururu kendisine yaşattığı için teşekkür ettiğini ifade etti.