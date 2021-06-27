YKS cevap anahtarları internette erişime açıldı - Son Dakika

ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu haftasonu yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap anahtarları erişime açıldı.

ÖSYM tarafından bu haftasonu 3 oturum şeklinde yapılan 2021-YKS'nin soru kitapçıkları ve cevap anahtarları internet erişimine açıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve Cumartesi günü yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) sorularına ve cevap anahtarına 'http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf' adresinden ulaşılabilecek.

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin ( AYT ) soru ve cevap anahtarına bakmak isteyenlerse 'http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf' internet adresinden soru ve cevaplara ulaşabilecek.Bugün öğleden sonra yapılan üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sorularına ve cevap anahtarına ise aşağıdaki linklerden erişebilecek.Almanca testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_almanca_yks_2021.pdf?- İngilizce testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_ingilizce_yks_2021.pdf- Rusça testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2021.pdf- Arapça testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_arapca_yks_2021.pdf

- Fransızca testi için https://yks2021.osym.gov.tr/ydt_fransizca_yks_2021.pdf

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,