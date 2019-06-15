YKS'da fenalaşan aday, hastaneye kaldırıldı
4 saat önce
SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında rahatsızlanan Aleyna Kayhan (19), ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında rahatsızlanan Aleyna Kayhan
(19), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sivas
'ta öğrenciler, sabahın erken saatlerinde TYT'ye girmek için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adayların oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Adaylar, güvenlik taramasından geçirilerek salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrenciler içerde ter dökerken, ailelerde de dışarıda Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda YKS'ye giren Aleyna Kayhan, sınavın başlamasından 45 dakika sonra rahatsızlandı. Görevlilerin çağırdığı sağlık ekipleri, Kayhan'a müdahale etti. Heyecanlandığı için fenalaştığı belirtilen Aleyna Kayhan, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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