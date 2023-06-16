YKS öncesi üniversite kontenjanları belli oldu

Yarın gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin merakla beklediği açıklama yapıldı. 3 milyon 527 bin 466 adayın gireceği sınav öncesi üniversitelerin kontenjanları da belli oldu.

TOPLAM KONTENJAN 1 MİLYON 61 BİN

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjanın 1 milyon 61 bin olduğu belirtildi. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini ön lisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor. Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için ayrılırken, yüzde 21'inin vakıf üniversitelerindeki kontenjanlar olduğu belirtildi.

DEPREMZEDE ADAYLARA EK KONTENJAN

Depremzede adaylar, şehit ve gazi yakınları ile 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan ayrıldı. Bunlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıktı. Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan ayrıldı.

DEPREM BÖLGESİNE EK KONTENJAN AYRILDI

Ayrıca deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde yüzde 25, vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1'er burslu kontenjan ayrılması kararı verildi. 18 üniversitenin olduğu bölgede böylece 21 bin 215'i devlet, 3 bin 426'sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. 34 yaş ve üzeri kadınlar için 8 bin 105'i lisans, 12 bin 937'si ön lisans olmak üzere toplamda 21 bin 42 kontenjan verildi.