YKS'de adaylar, dezenfektanlı mendille koronavirüse karşı önlem alacak - Son Dakika

HAFTA sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nde (BOREN) geliştirilen dezenfektanlı mendil ile koronavirüse karşı önlem alacak.

Ankara'da Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında yapılan çalışmayla hafta sonu gerçekleştirilecek YKS için adaylara dağıtılmak üzere 6 milyon bor katkılı ıslak mendil dezenfektanı üretildi. 2 milyon 433 bin 219 kişinin başvurduğu sınavda adaylar, geliştirilen dezenfektanlı mendil ile koronavirüse karşı önlem alacak. ÖSYM'ye teslim edilen dezenfektanlı mendil, sınav günü adayların masalarında bulunacak.

'2'ŞER TANE VERİLECEK'

Eti Maden Genel Müdürlüğü Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Derya Maraşlıoğlu, ÖSYM ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Maraşlıoğlu, sınavların öneminin daha da arttığını belirterek, "Öğrencilerin tereddütleri olmadan, gönül rahatlığıyla sınava girmesi için yeni bir çalışma yaptık. Sıvı el dezenfektanını kullanmak zordur ama mendil şekline getirerek kullanım kolaylığı sağlamak istedik. Öğrencinin çok hızlı bir şekilde kullanarak, virüsün bulaş tereddüdünü yaşamaması için ÖSYM'ye 6 milyon adet ürettik. Borel sıvı el dezenfektanından hiçbir farkı yok. Bu sadece kullanım kolaylığı sağlamak için mendil olarak üretildi. Sınav binalarının girişlerine de sıvı 'BOREL' koyduk. Öğrenciler sınav olacakları okullara girerken de ellerini dezenfekte edebilecekler. Sınav salonlarında da her öğrenciye 2'şer tane denk gelecek şekilde ıslak mendil öğrencilerimize verilecek. Sınava girecek tüm öğrencilere de şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.