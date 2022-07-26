YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı - Son Dakika
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YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı

26.07.2022 11:08
YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalarla Anadolu imam hatip liseleri bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2022-YKS) ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436, ilk 10 binde 3 bin 567, ilk 20 binde 6 bin 997, ilk 100 binde 37 bin...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalarla Anadolu imam hatip liseleri bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2022-YKS) ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436, ilk 10 binde 3 bin 567, ilk 20 binde 6 bin 997, ilk 100 binde 37 bin 887 derece elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu imam hatip liselerinden bu yıl mezun olan öğrencilerin YKS başarılarına ilişkin bilgi verdi.

Anadolu imam hatip liselerinin, üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar neticesinde YKS'de hem bireysel hem de kitlesel başarıların dikkati çektiğine işaret eden Gül, şu bilgileri verdi:

"Anadolu imam hatip liselerinde 2020'de ilk 100 binde 26 bin 169, 2021'de 31 bin 90, 2022'de ise 37 bin 887 derece elde edildi. Türkiye genelinde farklı illerdeki Anadolu imam hatip liselerinde ilk 100'de 57, ilk 1000'de 436, ilk 5 binde 1899, ilk 10 binde 3 bin 567, ilk 20 binde 6 bin 997 derece bulunuyor. 2020'de ilk 1000'de 28 ilde 279, 2021'de 38 ilde 387, 2022'de ise 43 ilde 436 derece kazanıldı."

Türkiye ortalamasının üstünde başarı

Gül, 2022-YKS Alan Yeterlilik testlerindeki alanların çoğunluğunda Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin başarı ortalamasının Türkiye ortalamasının üstünde olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce akademik başarıyı artırmak için pek çok çalışma hayata geçirildi. Önceki yıllarda sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve mesleki çalışmalarla artan okul aidiyeti ve oluşan okul iklimi gerçeği var. Şimdi ise bu çalışmaların yanı sıra akademik başarıları artırmak için gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Hedef 2022, Hedef 2023, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan çalışmalar, okullarda gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık kampları arzu ettiğimiz başarıların gelmesini beraberinde getirdi."

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REKOR BAŞARI; DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN TARİHİ BAŞARI REKOR BAŞARI; DEMİRÖREN MEDYA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NDEN TARİHİ BAŞARI
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'de Anadolu imam hatip liselerinden yüksek başarı - Son Dakika

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