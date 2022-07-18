YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Selin: "Birinciliği beklemiyordum, çok mutluyum" - Son Dakika
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YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Selin: "Birinciliği beklemiyordum, çok mutluyum"

18.07.2022 15:57

- YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Selin: "Birinciliği beklemiyordum, çok mutluyum" "Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tercih edeceğim" Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Alan Yeterlilik Testinde 559, 254 puanla eşit ağırlık birincisi olan İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Selin Aşıkiraz,...

- YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Selin: "Birinciliği beklemiyordum, çok mutluyum"

"Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tercih edeceğim"

İZMİR - Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı, Alan Yeterlilik Testinde 559, 254 puanla eşit ağırlık birincisi olan İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Selin Aşıkiraz, sınav öncesinde iddialı olduğunu ancak birinciliği beklemediğini söyledi. Selin Aşıkiraz, çok mutlu olduğunu belirterek, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tercih edeceğini ifade etti.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonuçları bu sabah itibarıyla ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara göre Alan Yeterlilik Testlerinde eşit ağırlık bölümünde İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Selin Aşıkiraz, 559,254,68 puanla birinci oldu. Türkçe Testinde 1, Fen Bilgisi Testinde 2 yanlışı bulunan Selin Aşıkiraz, Sosyal Bilgiler ve Matematik Testlerinde ise tüm soruları doğru yaptı. Sonuçların açıklanmasının ardından Aşıkiraz ailesi büyük sevinç yaşadı. Birinciliğin üzerine İzmir Atatürk Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yılmaz, Selin Aşıkiraz ve ailesini okula davet ederek tebrik etti.

"İlk 15'e girmeyi bekliyordum ama birincilik beklemiyordum"

Sınava 11. sınıftan itibaren karantina döneminde hazırlanmaya başladığını ifade eden Selin Aşıkiraz, "Hazırlık sürecim yoğun geçti. Bu yıl da devam ettim, dersaneye de gidiyordum. İddialıydım ama hiç birinci de olmamıştım. Sınav geçen yıl göre daha kolaydı. Sözel bölümü zordu. İlk 15'e girmeyi bekliyordum ama birincilik beklemiyordum. Sonucu görünce şaşırdım ve mutlu oldum. TYT Türkçe Testinde 1 ve Fen Bilgisi Testinde 2 yanlışım var. Sosyal Bilgiler ve Matematik Testinin tamamını doğru yaptım. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tercih edeceğim. Sınava girecek arkadaşlara TYT'den sonra internette yayınlanan çözüm videolarına takılmamaları. Ben o hatayı yaptım, moralim bozuldu ama ondan sonra öğretmenlerimle yanlış olabileceği ile ilgili konuştum. Nitekim o videolardaki çözümler yanlışmış" dedi.

Selin Aşıkiraz'ın annesi Sermin Aşıkiraz ve babası Serdar Aşıkiraz ise kızlarının okul hayatı boyunca düzenli çalışan bir öğrenci olduğunu belirterek, kızlarının birinciliği elde ettiğini öğrenmeleriyle berabere büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

"Bunun arkasında büyük bir emek ve çaba var"

İzmir Atatürk Lisesi Okul Müdürü Ahmet Yılmaz da sınava giren bütün öğrencileri tebrik ederek, "Sıralama önemli ama ondan daha önemli şeyler var. O da ülke, insanlık sevgisi ve geleceğe dönük faydalı planların olması. Öğrencilerimizi bu bakış açısıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Selin de bu özellikleri taşıyan başarılı bir öğrencimiz. Öğretmenleriyle konuştuğumuzdan ondan bir derece bekliyorduk ama bunun birincilik olması bizlere bambaşka bir mutluluk verdi. Emeği geçen öğretmenlerini, ailesini ve herkesi kutluyorum. Bunun arkasında büyük bir emek ve çaba var" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi Selin: 'Birinciliği beklemiyordum, çok mutluyum' - Son Dakika

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