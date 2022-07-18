Son dakika haberleri! YKS'de "AYT Eşit Ağırlık" birincisi Selin Aşıkiraz, başarıya nasıl ulaştığını anlattı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) "eşit ağırlık" değerlendirmesinde Türkiye birincisi olan Selin Aşıkiraz, sosyal hayattan kopmadan düzenli şekilde ders çalışarak başarılı olduğunu söyledi.

Selin Aşıkiraz, sonuçların açıklanmasının ardından, bu yıl mezun olduğu İzmir Atatürk Lisesinde öğretmenleriyle bir araya geldi.

Aşıkiraz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 11. sınıftan itibaren düzenli bir çalışma süreciyle başarıya ulaştığını ifade etti.

Evde olduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de düzenli olarak deneme testleri çözdüğünü belirten Aşıkiraz, kurs merkezine de devam ettiğini ifade etti.

İddialı olduğunu ama deneme sınavlarında hiç birinci olmadığını kaydeden Aşıkiraz, bu yılki soruları ise geçen yıla göre Türkçe soruları dışında daha kolay bulduğunu ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesinde Ekonomi Bölümünde okumak istediğini belirten Aşıkiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal hayatı geri planda bırakmamak gerekiyor. Sürekli ders çalışmanın iyi etkilediğini düşünmüyorum. Verim oldukça düşüyor. İkisini dengelemek önemli. Son yıla kadar çok fazla kitap okuyordum. Geçmişte profesyonel spor yapıyordum, yüzüyordum. Sonra lisede bıraktım ama sınava hazırlanırken 10 dakika da olsa eve geldiğimde egzersiz yaptım."

"Selin neyden mutlu olacaksa o bizim hayalimiz olur"

Bilgisayar Mühendisi baba Serdar Aşıkiraz, büyük bir mutlulukla güne başladıklarını, yaşadıkları gururun tarif edilemez olduğunu söyledi. Aşıkiraz, "Yani biz çok iyi bir derece geleceğini biliyorduk ama birincilik uç bir şey. Yani ilk 10-15 zaten bekliyorduk. Üniversite tercihinde Selin neyden mutlu olacaksa o bizim hayalimiz olur." dedi.

Mali müşavir anne Sermin Aşıkiraz da kızlarının ilkokuldan beri her zaman düzenli çalışan bir öğrenci olduğunu söyledi.

"Derece bekliyorduk"

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz da bu yıl sınava giren tüm öğrencileri tebrik etti.

Yılmaz, akademik başarıların yanı sıra öğrencilerine her zaman ülke sevgisini, insanlık sevgisini aşıladıklarını, öğrencilerin geleceğe dönük faydalı planları olması için çabaladıklarını söyledi.

Selin Aşıkiraz'ın da bu özellikleri taşıyan başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Yılmaz, "Selin ile ilgili öğretmenleriyle konuştuğumuzda zaten bir derece bekleniyordu. Bu derecenin birincilik olması bize bambaşka bir mutluluk verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, ailesini kutluyorum. Çünkü çok büyük bir emek ve çaba var. Diğer derece yapan öğrencilerimizi de ayrı ayrı kutluyorum. Yolları açık olsun." dedi.