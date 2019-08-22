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YKS' de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

35 dakika önce

Ağrı'da Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda başarılı olan öğrencilerini ödüllendirdiGeride bırakılan eğitim öğretim yılı içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS'de başarılı olmaları halinde...

YKS' de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Ağrı'da Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavda başarılı olan öğrencilerini ödüllendirdi


Geride bırakılan eğitim öğretim yılı içerisinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS'de başarılı olmaları halinde öğrencilerini ödüllendireceği sözü veren Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Okul Müdürü Edip Erdoğan, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk 11 bin'e giren öğrencileri ödüllendirdi.


Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinde düzenlenen yemekli ödül programına, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı.


Programda ilk 5 Bine giren öğrencilere Cumhuriyet altını, 5 Bin ile 9 Bin arasına giren öğrencilere yarım altın ve 9 Bin ile 11 Bin arasına giren öğrencilere ise çeyrek altın hediye edildi.


Ödül programı sonrası açıklamada bulunan Okul Müdürü Edip Erdoğan: "Daha önce geride bıraktığımız eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimizin sınava daha iyi konsantre olması adına söz vermiştik. Bu gün bu sözümüzü yerine getirmek için bu programı düzenledik. Öğrencilerimizde girdikleri sınavda başarılı oldular. Kedilerini ayrı ayrı tebrik ediyor, gelecek hayatlarında başarı diliyoruz." İfadelerini kullandı.


Program hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - AĞRI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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