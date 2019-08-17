Son Dakika Haberleri: YKS'de başarılı olan öğrenciler Vali Akın'ı ziyaret etti
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YKS'de başarılı olan öğrenciler Vali Akın'ı ziyaret etti

1 saat önce

Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olarak, dereceye giren kentteki öğrenciler Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

YKS'de başarılı olan öğrenciler Vali Akın'ı ziyaret etti, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olarak, dereceye giren kentteki öğrenciler Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilikte öğrencileri kabul eden Akın, Kırşehir'in eğitimde marka bir kent olduğu ve başarılı öğrencilerin bulunmasını kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Öğrencilerin YKS'de derece yaparak başarılı bir puan almaları ve ülke genelinde dereceye girmelerinde kendilerinin yanı sıra ailelerinin de katkılarının olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"İlimizdeki eğitimin her geçen gün daha başarılı olması için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bunu da sınavlarda alınan başarılı sonuçlarla görmekteyiz. Öğrencilerimizden Nevin Başak Beyhan eşit ağırlıkta Kırşehir birincisi olup, Türkiye 137'ncisi oldu. Özgür Özerdem ise sayısal branşta Kırşehir birincisi, Türkiye 41'incisi olmayı başardı. Onların elde ettikleri bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Öğrencilerimizi kutluyor, tüm öğrencilerimizden aynı başarıyı bekliyoruz. Öğrencilerimizi, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diliyorum."
Öğrenciler ise bundan sonraki eğitim hayatlarında daha büyük başarılar elde etmek için çalışacaklarını söylediler.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:13 Kaynak: AA
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