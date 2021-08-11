YKS'de dereceye giren Kahramanmaraşlı öğrencilere başarı belgesi ve ödül - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 arasına giren 5 öğrenciye İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz tarafından başarı belgesi ve ödül verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, YKS'de dereceye giren öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

Öğrenci, veli ve okul yöneticilerinin katıldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, öğrencilerle bir süre sohbet etti, geleceğe yönelik düşüncelerini dinledi.

YKS'de ilk 100'e giren öğrencileri tebrik eden Yılmaz, zorlu bir süreç sonrasında sınavların gerçekleştiğini belirtti.

Elde edilen başarının büyük mutluluk kaynağı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Sizler altın çocuklarsınız. Altının talibi de çok olur. Elde ettiğiniz başarı büyük bir mutluluk kaynağı. Hakikaten insan başarınca mutlu oluyor ama mutluluğun devam etmesi gerekiyor. Bu mutluluğu devam ettirebilmek için de mutlaka bundan sonra sonuçlarından hoşlanacağınız kararlar almalısınız. Farklı özel ya da kamu üniversitelerinden cazip teklifler gelecektir. Hedeflerinizi belirlerken, tercihlerinizi yaparken mizacınıza uygun, hangi şartlar altında olursa olsun o bölümü bitirdiğinizde 'İyi ki bu bölümü tercih etmişim' diyebileceğiniz, severek ve isteyerek yapacağınız meslekleri tercih etmenizi öneriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, YKS'de ilk 100'e giren Mehmet Emre Tekinşen, Yaşar Ergen, Barathan Aslan, Feyza Ceylan ve Mehmet Çay'a başarı belgesi ve hediyelerini takdim etti.

Program, Yılmaz'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.