YKS'de derece yapan öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, YKS'de ilk bine girerek Türkiye derecesi elde eden Adıyamanlı öğrenciler Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, makamında kabul ettiği Türkiye 323'üncüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğini kazanan Gülşen Sabak, Türkiye 844'üncüsü olarak Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğini kazanan Yusuf Can Karagöz, Türkiye 874'üncüsü olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Zeynep Dicle Alkan ve Türkiye 952'incisi olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Ömer Faruk Alkayış ile sohbet etti ödüllerini verdi.