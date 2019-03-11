Son Dakika Haberleri: Yks'de Geç Başvuru Tarihi 19 Mart

Yks'de Geç Başvuru Tarihi 19 Mart

1 saat önce

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar YKS sınavına başvuruda bulunamayanlar için, "ÖSYM'den gelen bilgiler doğrultusunda başvuru yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen adaylar için geç başvuru tarihi 19 Mart ve bu tarihi...

Yks'de Geç Başvuru Tarihi 19 Mart, System.String[]
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar YKS sınavına başvuruda bulunamayanlar için, "ÖSYM'den gelen bilgiler doğrultusunda başvuru yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen adaylar için geç başvuru tarihi 19 Mart ve bu tarihi kaçırmayın" açıklamasında bulundu.

Üniversite sınavı için başvurular 6 Mart tarihinde sona ermişti.  ÖSYM'nin yaptığı açıklamada bu yıl YKS'nin Temel Yeterlilik Testine 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testlerine 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testine ise 134 bin 323 aday başvurdu.  Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM 15 -16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan sınav için geç başvuru tarihi belirlendi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar, YKS başvurusunu kaçıranlara, "ÖSYM'den gelen bilgiler doğrultusunda başvuru yapamayanlar ya da başvurusuna yeni oturum eklemek isteyen arkadaşlar için geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 oldu. Aday arkadaşlar eğitimlerinde yıl kaybı yaşamamak adına bu tarihi kaçırmamalılar. Önümüzdeki on günlük süreci en iyi şekilde değerlendirerek yeni oturum hedeflerini belirlemeleri, hiç başvuru yapamayanlarınsa eksiklerini tamamlayarak bu son başvuru şansını değerlendirmeleri gerekmekte" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:43 Kaynak: DHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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