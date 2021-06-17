"YKS'de hijyen kurallarına uyup, sınava odaklanın" - Son Dakika

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilerin koronavirüse yakalanmaktan endişe duyduklarını söyleyen İRU Öğr. Gör. Gül Uçar, hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Uçar, "YKS'de hijyen kurallarına uymaya özen gösterin. Önemli olan, önleminizi alıp sadece sınava odaklanmanızdır. Sınav esnasında masa ve sandalye ile temasınız artacağı için elinizi yüzünüze ve gözünüze sürmemeniz gerekiyor. Unutup sürdüğünüzde endişeye kapılmadan sınavınıza devam edin" dedi.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na sayılı günler kala, adayların sınav kaygısının yanı sıra koronavirüs bulaşmasından da endişe ettiklerini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğr. Gör. Gül Uçar, "Sınav öncesi her ne kadar kurumlar sağlık güvenliği konusunda yeterli önlemleri alacak olsa da sınava katılan aday sayısını baz alarak, aynı şekilde adayların da birtakım önlemleri almaları yararlarına olacaktır" dedi. Uçar, sınava giderken, sınav esnasında ve sonrasında hijyen kurallarına uymanın, hastalığa yakalanma riskine karşı oluşan stresi baskılayacağını söyledi.

ÖNLEMİNİZ ALIP SADECE SINAVA ODAKLANIN

Uçar, "Okullar koronavirüs önlemleri ile sınavlara hazır halde bulunmaktadır. Bu nedenle virüs bulaşır mı kaygısı ile sınav sürecini olumsuz hale getirmeyin. Hayalleriniz için çıktığınız bu yolda, tedbirli olmak ve kaygınızı yenmek size çok şey katacaktır. Önemli olan önleminizi alıp sadece sınava odaklanmanızdır. Koronavirüsün damlacık yoluyla ve hastaların solunum salgılarının temas ettiği yüzeylere dokunulmasından sonra ellerin göz, ağız, burna teması ile bulaştığını hepimiz öğrendik. Bu nedenle öncelikli olarak sınava gireceğimiz okula giderken mutlaka maskenizi uygun şekilde takın. Toplu taşıma aracı kullanıyorsanız araç içindeki yüzeylere temastan kaçının. Mümkünse yanınızda çift maske bulundurup, hijyen gereği sınav salonuna girmeden, okula gelirken kullandığınız maskenizi atık kutusuna atıp, yenisini takın. Okul bahçesinden sınav salonuna girene kadar sosyal mesafe kuralına uyun" dedi.

Öğr. Gör. Gül Uçar, sınav esnasında alınacak tedbirlerle ilgili ise şunları söyledi:

"Sınav esnasında masa ve sandalye ile temasınız artacağı için elinizi yüzünüze ve gözünüze sürmemeniz gerekiyor. Unutup sürdüğünüzde endişeye kapılmadan sınavınıza devam edin. Öksürme ve hapşırma durumunda peçeteyle ağzınızı kapatmanızı özellikle öneriyorum."

SINAV ÇIKIŞI KİMSEYLE TEMAS KURMAYIN

Sınav salonundan çıkınca, kullanılan kalem ve silginin her ihtimale karşı atık kutusuna atılması gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Gül Uçar, "Mutlaka ellerinizi yıkayıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak okuldan ayrılmanız gerekmektedir. Dışarda bekleyen aile üyeleriniz var ise sınavdan çıktıktan sonra temas kurmaktan kaçınalım. Sınava giderken giydiğiniz kıyafetleri tedbir açısından eve girdiğinizde çıkarmanızı tavsiye ederim" diyerek sözlerini tamamladı.